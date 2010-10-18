У Харківській області 3,5% перевіреної продукції містило ГМО

Протягом року, що минув з моменту відкриття відділення молекулярно-генетичних випробувань харчової продукції та продовольчої сировини ДП «Харківстандартметрологія», його фахівці проводили випробування як готової харчової продукції, так і продовольчої сировини. З усього обсягу випробуваних зразків продукції близько 11% склала продовольча і сільськогосподарська сировина (пшениця, соняшник, соя, кукурудза, цукровий буряк, борошно), 89% – готова харчова продукція (кондитерські вироби, м`ясна продукція, харчосмакові добавки та пекарські суміші, молочна, жирова, плодоовочева продукція, сухі сніданки та концентрати, крупи). Продукція, у якій виявили генетично модифіковану ДНК, склала 3,5% від загальної кількості перевірених зразків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, при цьому 0,6% зразків містили понад 0,9% генетично модифікованої ДНК – саме ця продукція, згідно з чинним законодавством, підлягає обов’язковому маркуванню на наявність ГМО. Понад 0,9% ГМО містили ковбаси, харчові добавки, соя та кукурудза. Вміст ГМО менше як 0,9% виявлено в м`ясних виробах (в основному ковбасах), м`ясних напівфабрикатах, харчосмакових добавках, сухих сніданках, крупах, борошні, пшениці.

Як повідомлялося, рік тому ДП «Харківстандартметрологія» відкрило перше в регіоні відділення молекулярно-генетичних випробувань харчової продукції та продовольчої сировини.

Відділення створено у складі Державної випробувальної лабораторії ДП «Харківстандартметрологія» за дорученням Держспоживстандарту України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. № 468 про етикетування продукції, яка містить або вироблена з використанням генетично модифікованих організмів. Згідно з цією постановою, а також Законом України від 17 грудня 2009 р. № 1778-17 «Про внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО)» уся харчова продукція підлягає в Україні обов’язковому маркуванню про наявність або відсутність ГМО.