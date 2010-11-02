Держспоживстандарт забракував майже 40% безалкогольних напоїв

Фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України протягом 9 місяців 2010 року проінспектували 68691,06 дал (1 дал – 10 літрів) безалкогольних напоїв на загальну суму 1 млн. 397 тис. 874 грн. Через невідповідність нормативній документації (НД) забракували 39 % продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, під час виробництва інспектори перевірили 65295,76 дал продукції на 63 підприємствах. Встановлено невідповідність вимогам чинних НД на 39 підприємствах.

В гуртовій торгівлі на 12 підприємствах перевірили 3395,3 дал безалкогольних напоїв. НД не відповідало 1682,75 дал продукції 9 підприємств.

Через незадовільну організацію приймального контролю, недоліки підготовки виробництва, порушення технологічної дисципліни під час виробництва продукції та дотримання рецептур закладки, метрологічних норм і правил забракована продукції не відповідала чинним НД.

На одному із приватних підприємств Луганської області фахівці Держспоживстандарту України перевірили 22,5 дал безалкогольного сильногазованого напою на ароматизаторах «Квас» на суму понад 300 грн. На продукції була неправильно вказана назва напою (виготовлений не бродінням), відсутній надпис «Продукт не рекомендовано хворим на фенілкетонурію» та не було номеру партії виробництва. Інша перевірена партія безалкогольного сильногазованого напою на суму понад 200 грн. на ароматизаторах «Виноград» цього ж виробника не відповідала НД за фізико-хімічними показниками (була занижена кислотність напою – при нормі 3,3±0,3 см³ NaOH (0,1 моль/дм³) фактично становить 2,8 см³) та за маркуванням (на етикетці вказано, що напій містить сік та сироп, хоч фактично це не так), не зазначено «Продукт не рекомендовано хворим на фенілкетонурію». За виявлені порушення підприємство оштрафували на понад 2 тис. грн.

Впродовж 9 місяців 2010 року інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України заборонили реалізацію 48 партій та 52 видів безалкогольних напоїв, застосували штрафів на суму понад 81 тис. грн., адміністративних штрафів в галузі стандартизації на суму понад 6 тис. грн. та метрології – понад 1 тис. 600 грн.