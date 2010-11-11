В Україні знизилося виробництво картоплі

В Україні виробництво картоплі за 10 місяців 2010 року знизилося на 6,2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і на 1 листопада ц.р. склало 18,4 млн. тонн.

Такі дані УНІАН надали в Державному комітеті статистики України.

Повідомляється також, що виробництво овочів відкритого ґрунту за вказаний період знизилося на 3,3% і склало 7,5 млн. тонн.