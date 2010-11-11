АМК перевіряє ціни на бензин

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав перевіряти великих операторів ринку нафтопродуктів у зв`язку з підвищенням роздрібних цін на паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника управління контролю ринків паливно-енергетичного комплексу і промисловості АМКУ Сергій КИРИЛЕНКО під час виступу на Другій Міжнародній конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів сьогодні в Києві.

«З 6 листопада ц.р. розпочалося підвищення цін. Почали перевіряти великих операторів на загальнодержавному ринку», – зазначив С.КИРИЛЕНКО.

При цьому він не виключив, що зростання цін на АЗС може носити «цілком ринковий характер».

Як повідомлялося, з початку листопада ц.р. найбільші оператори ринку кілька разів підвищували роздрібні ціни на всі види палива на 5-10 коп./літр. Зростання роздрібних цін трейдери пояснили подорожчанням палива в опті наприкінці жовтня, але багато хто називає серед причин зростання цін також безподатковий імпорт нафтопродуктів і політичний чинник. Учасники ринку вважають, що в ряді областей подорожчання стримувалося через проведення передвиборчої кампанії в місцеві органи влади.

Останній раз АМКУ давав рекомендації нафтотрейдерам наприкінці вересня, надіславши 13 найбільшим операторам листи, в яких повідомляв про необхідність утриматися від встановлення економічно необгрунтованих цін на бензин і дизельне паливо під час осінньо-польових робіт.