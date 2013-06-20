Запорізька область: потужність першої сонячної електростанції збільшено в 2,5 рази

Компанія "Токмак Солар Енерджі" в червні почала експлуатувати третю 6-мегаватну чергу сонячної електростанції в селі Нове Токмацького району Запорізької області, внаслідок чого загальна встановлена потужність електростанції зросла з 4 МВт до проектних 10 МВт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник компанії на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Енергоустановка в селі Нове – перша наземна промислова сонячна електростанція мегаватного класу в Запорізькій області.

Реалізація цього проекту дозволила створити нове локальне джерело екологічно чистої електроенергії, підвищити надійність і якість енергопостачання прилеглих сільських територій, забезпечити нові робочі місця на етапах будівництва та експлуатації об`єкту, збільшити доходи державного й місцевого сільського бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, першу чергу сонячної електростанції "Токмак Солар Енерджі" потужністю 1,5 МВт було введено в експлуатацію в жовтні 2012 року, другу чергу потужністю 2,5 МВт – у лютому поточного.

Загальні інвестиції в проект становили близько 40 млн дол., термін окупності – близько 4,5 років.

Україна розвиває альтернативну енергетику інтенсивніше, ніж традиційну: за підсумками 2011-2012 рр. сумарна встановлена потужність побудованих електростанцій на відновлюваних джерелах енергії значно перевищила приріст потужності електростанцій на викопному паливі.

