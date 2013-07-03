В Івано-Франківській області сільського голову засудили за незаконне виділення 12 га землі

В Івано-Франківській області сільського голову засудили на 5 років за незаконне виділення 12 гектарів землі та отримання хабара

Івано-Франківськ. В Івано-Франківській області одного із сільських голів Богородачанського району засудили до 5 років позбавлення волі за незаконне виділення 12 гектарів землі та отримання хабара у розмірі 50 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, під час досудового слідства та судового розгляду встановлено, що сільський голова у 2008 році, підробивши документацію, незаконно виділив громаді села 12 гектарів землі. Частину цієї землі він продав та шахрайським способом заволодів коштами у сумі 120 тис. гривень.

У 2012 році для вирішення питання щодо виділення земельної ділянки під будівництво розважального закладу посадовець вимагав у бізнесменів 160 тис. гривень. При отримані частини хабара в сумі 50 тис. грн. сільського голову затримали.

Свою вину в судовому засіданні службовець не визнав.

Суд виніс вирок, яким визнав сільського голову винним у вчинені всіх інкримінованих йому злочинів та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків в органах державної влади та місцевого самоврядування, з конфіскацією майна. Вирок набув чинності минулого тижня.