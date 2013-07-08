З Одещини почали вивозити меланж

Першу партію компоненту ракетного пального “меланж” загальною кількістю близько 370 тонн відправлено сьогодні з розташування складу ракетного пального Сухопутних військ на Одещині. Даний захід відбувається в рамках реалізації спільного проекту Україна-ОБСЄ, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

За словами виконуючого обов’язки командира Складу ракетного пального Сухопутних військ майора Олександра Швидюка, небезпечну рідину у 7 спеціальних залізничних цистернах направлять до Російської Федерації з метою подальшої утилізації на одному з державних підприємств оборонно-промислового комплексу.

«Планується, що за допомогою фінансової підтримки міжнародної організації військова частина позбавиться від 3,5 тисяч тонн окислювача ракетного пального меланж. Наступну партію залишків меланжу, планується відправити вже на початку серпня», – зазначив офіцер.

Згідно з умовами продовження міжнародного проекту Україна – ОБСЄ, передбачено вивезення всієї кількості меланжу з Одещини (станом на 8 липня в Одеській області на складі ракетного пального Сухопутних військ залишається ще понад 3,1 тисяч тонн меланжу та рідини інших типів).

Напередодні завантаження меланжу до залізничних цистерн умови виконання міжнародного договору у військовій частині перевірили співробітники офісу ОБСЄ та експерти програми ОБСЄ-Україна. Вони високо оцінили порядок зберігання небезпечної речовини та систему охорони на військовому об’єкті.

Довідка УНІАН. Вивезення окислювача ракетного палива «меланжу» з території України до Росії здійснюється в рамках реалізації спільного проекту Україна-ОБСЄ з метою подальшої утилізації, яка проходитиме на промислових підприємствах РФ.

Фінансову сторону забезпечення довгострокового проекту "ОБСЄ-Україна", який розпочато у 2009 році, повністю узяли: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.

Загалом у 2013 році з українських військових баз зберігання вилучено та передано на утилізацію до підприємств Російської Федерації близько 1,5 тис. тонн компоненту ракетного палива меланж. За станом на 27 червня з баз зберігання ракетного пального залишається вилучити на утилізацію 4 422,5 тонни меланжу.

Президент України Віктор Янукович на зустрічі 11 червня з генеральним секретарем Організації по безпеці і співпраці в Європі Ламберто Дзанньєром висловив сподівання, що цього року з України вивезуть усі запаси компоненту ракетного палива типу «меланж».