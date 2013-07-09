В рамках акції «Дні прийому ртуті» львівяни здали 16,7 кг ртуті

Львів. З початку року в рамках безстрокової акції «Дні прийому ртуті у населення Львова» львівяни здали 16 кг 702 г ртуті, а впродовж минулого року було зібрано 107 кг ртуті.

Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради Віктор Іваніцький нагадав, що акція по прийому ртуті триває, ця послуга безкоштовна та покликана зменшити вплив такої хімічно-небезпечної речовини як ртуть на здоров’я мешканців міста. Іваницький закликав громадян, у яких випадково зберігається ртуть у будь-яких ємностях, або ртутовмісні апарати чи прилади, здавати їх за адресою: Львів, вул. Стефаника, 4, к.6.

Останній випадок виявлення металевої ртуті у Львові був зафіксований 5 липня на вулиці Івана Франка в коридорі на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Рятувальники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС у Львівській області зібрали ртуть механічним способом.

Як повідомлялось, безстрокова акція «Дні прийому ртуті у населення Львова» місцеве управління МНС започаткували у 2009 році. За цей період зібрано близько 300 кг ртуті.

Довідка УНІАН.Ртуть за своїм зовнішнім виглядом – метал сріблясто-білого кольору. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. Потрапивши в організм, отрута акумулюється і залишається в ньому на все життя. Метал сприяє загальному ослабленню організму не лише в перші вісім годин, але й впродовж життя в людині.

Потрапити до організму ртуть може двома шляхами: через травний тракт або через дихальні шляхи. З`їсти ртутну кульку фактично неможливо, винятком є маленькі діти. У цьому випадку необхідно одразу викликати в дитини блювоту і терміново дзвонити до швидкої.

Водночас, якщо ви розбили термометр, дуже легко отруїтися парами ртуті. Ртутне отруєння може проходити без загальних симптомів, але буде відчуватися дратівливість, нудота, схуднення. Отруєння повільно починає впливати на центральну нервову систему та нирки. Симптоми отруєння ртуттю виявляються через 8-24 години: загальна слабкість; головний біль та підвищення температури; згодом – болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна. Щоб зменшити отруйну дію на організм, пийте більше сечогінної рідини (чай, кава, соки), оскільки ртутні утворення виводяться з організму через нирки.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує ЩО ТРЕБА РОБИТИ, якщо у приміщенні розбито ртутний градусник:

• вивести з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, осіб похилого віку;

• відкрити настіж усі вікна у приміщенні;

• максимально ізолювати від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть усі двері;

• захистити органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою;

• вдягнути гумові рукавички та негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки й одразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г марганцівки на 1 л води), дрібніші кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте у банку. Банку щільно закрийте кришкою. Вода потрібна для того, щоб ртуть не випаровувалась. Банку тримайте далеко від нагрівальних приладів. Використання пилососу для збирання ртуті забороняється.

• вимити забруднені місця мильно-содовим розчином (400 г мила і 500 г кальцинованої соди на 10 л води) або розчином марганцівки (20 г на 10 л води);

• зачинити приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями, і провітрюйте протягом трьох діб;

• утримувати в приміщенні, по можливості, температуру не вище +18-20 °С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;

• якщо ви наступили на ртуть - вичистити та промити дуже міцним розчином марганцівки підошви взуття.

До прибуття фахівців відповідних служб (треба дзвонити “101”) зробіть все можливе, аби обмежити та огородити місце, де розбився термометр. Ртуть липне до поверхонь і може бути легко рознесена, наприклад на взутті, в усі кімнати квартири.

Категорично забороняється:

* викидати термометр у сміттєпровід – випаровування навіть двох грамів ртуті здатні забруднити шість тисяч кубометрів повітря;

* підмітати ртуть віником – жорсткі прути перетворять отруйні кульки в дрібний ртутний пил;

* збирати ртуть за допомогою пилососа – повітря, що продувається пилососом, полегшує випаровування рідкого металу. До того ж, пилосос після цього доведеться відразу ж викинути;

* прати одяг і взуття, які контактували з ртуттю, в пральній машині. Одяг краще викинути.

* спускати ртуть у каналізацію. Вона має властивість осідати у каналізаційних трубах.