Науковці нададуть висновки щодо методів порятунку Куяльніка до 1 вересня

Наукові інститути до 1 вересня 2013 року нададуть остаточні висновки щодо доцільності порятунку Куяльницького лиману шляхом підживлення морськоїю водою, повідомляється на сайті Одеської ОДА.

Заступник голови обласної державної адміністрації Валерій Матковський повідомив, що в обласній державній адміністрації продовжує працювати група з порятунку Куяльницького лиману і за попередніми висновками вчених, що співпрацюють з ОДА, оптимальний спосіб порятунку Куяльницького лиману - його підживлення морською водою.

«Щойно закінчилася нарада з керівниками наукових інститутів, які за договором з обласною державною адміністрацією проводять дослідження і роблять висновки про можливість підживлення Куяльника морською водою. Попередні результати дуже обнадійливі», - зазначив Валерій Матковський.

За його словами, вчені стверджують, що наявність солей у межах 170-180 проміле для Куяльника - норма, це дозволить нормально йти біологічним процесам, які продукують цілющу грязь. У той же час сьогоднішні заміри у Куяльнику показують 280-300 проміле.

Після отримання остаточного висновку вчених восени, питання буде заслухано на раді, створеній за розпорядженням губернатора Едуарда Матвійчука для вирішення проблеми Куяльника. Потім буде прийнято остаточне рішення про використання морської вод

Одночасно, за словами Валерія Матковського, ведуться підготовчі роботи з комунікаціями, які передбачається використовувати для порятунку лиману. Таким чином, після прийняття остаточного рішення з порятунку Куяльника буде зекономлено час на дослідницькі роботи і відразу почнеться виготовлення технічного проекту. Ще одна складність майбутніх робіт полягає в тому, що трубу, яка буде живити Куяльник водою, необхідно буде тягнути до моря на відстань 300-400 метрів щоб вона не забивалась піском і стабільно виконувала свою функцію протягом майбутніх десятиліть.