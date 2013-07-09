Київводоканал: експрес-тестування проб води є "маркетинговим ходом для реклами фільтрів"

“Київводоканал” звернеться до правоохоронних органів з проханням надати належну оцінку щодо правомірності проведення експрес-тестування води у гіпермаркетах та надання за їх підсумками рекомендацій споживачам. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПАТ "АК Київводоканал".

Останнім часом споживачам від імені різних організацій пропонують провести дослідження води, яку вони використовують в якості питної, зауважують у водоканалі. Але подібне експрес-тестування є не більше ніж рекламна акція того чи іншого виробника фільтрів, що має мало спільного зі справжнім лабораторним дослідженням, підкреслюють фахівці.

Разом з тим, у низці будівельних гіпермаркетів усім бажаючим за 50 грн пропонується перевірити воду за чотирма показниками – залізо, жорсткість, мінералізація, запах. Сплативши за «тест води», який триває протягом 15-20 хв., споживач отримує дані, на основі яких йому радять звернутися до організації з метою придбання того чи іншого виду очисного обладнання.

Як з’ясували фахівці Київводоканалу, організація, що здійснює подібні лабораторні дослідження є не атестованою, а аналіз здійснюється без дотримання методик та стандартів визначення показників безпечності та якості питної води і не відповідає критеріям атестації вимірювальних лабораторій. Для прикладу – загальна тривалість, так званого, тесту води у гіпермаркеті – 15-20 хв. Однак щоб правильно визначити лише мінералізацію води у лабораторних умовах необхідно до 10(!) годин.

Крім того, найважливіші показники для здоров’я людей у водопровідній воді міста Києва цілодобово контролюються не лише ПАТ «АК «Київводоканал», а й Головним управлінням Держсанепідслужби у м. Києві.

Фахівці Київводоканалу щоденно у контрольних точках досліджують та контролюють питну воду за 22-ма показниками. Серед яких – загальне мікробне число, залишковий хлор, каламутність, забарвленість, смак та присмак, нітрити, алюміній, запах та інші Для цього щодоби відбирається близько 1000 проб.

Відповідність питної води вимогам ДержСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» від 16.07.2010 року перебуває під жорстким лабораторним контролем Київської СЕС та трьох виробничих лабораторій Київводоканалу. Щомісяця якість питної води контролюється за 50 показниками, а в широкому спектрі інгредієнтів питна вода щорічно досліджується за 62 показниками.

Усі проби здійснюються у сертифікованих лабораторіях та відбираються кваліфікованими фахівцями згідно зі спеціальною методикою відбору проб відповідно до ГОСТу 24481-80 «Вода питьевая. Отбор проб для химического анализа». Лабораторії Київводоканалу, крім регулярної планової атестації, яку проводить ДП «Укрметртестстандарт» (головний в Україні центр стандартизації), щорічно проходять перевірку Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві та отримують акт перевірки, який підтверджує відповідність матеріально-технічного устаткування та кваліфікаційного рівня фахівців заявленому переліку показників для дослідження.

Також слід зазначити, що запропоновані у гіпермаркетах для тестування чотири показники, які перевіряються переважним чином «на око», не є визначальними критеріями безпечності та придатності води для споживання людиною.

Звертаємо увагу, що питна вода повинна бути, перш за все, епідемічно безпечною, тобто не містити жодних шкідливих мікроорганізмів чи вірусів, які можуть спричинити зараження людини інфекційними чи вірусними хворобами. Тобто очевидно, що аналіз води за показниками залізо, жорсткість, мінералізація чи запах не надасть жодної інформації щодо того, чи є принесена для дослідження вода справді безпечною для споживання.

У зв’язку з вищевикладеним звертаємо увагу киян, що сплачуючи за подібні тестування, ви не отримуєте реальних даних щодо якості принесеної води, а натомість стаєте жертвою реклами.