Мінекономрозвитку затвердив порядок проведення кваліфікації когенераційної установки

Міністерство економічного розвитку та торгівлі затвердило Порядок проведення кваліфікації когенераційної установки.

Текст Наказу Мінекономрозвитку (від 12.06.2013 № 627, реєстрація в Мінюсті 20 червня за № 1042/23574) розміщений на сайті Верховної Ради. Наказ набуде чинності після його публікації в офіційних виданнях.

Згідно з Порядком кваліфікацію когенераційних установок проводить Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України на безоплатній основі.

Заявником кваліфікації є власник когенераційної установки або уповноважена ним особа.

Під час проведення кваліфікації встановлюється відповідність умов та показників експлуатації когенераційної установки, яка відпускає частину або весь обсяг виробленої електричної енергії споживачам, крім потреб власного споживання, кваліфікаційним показникам однієї з двох умов, визначених статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу".

Свідоцтво або рішення про відмову у видачі свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) повинно бути видане або надіслане заявнику не пізніше 20 календарних днів з дати надходження заяви та доданих документів до Держенергоефективності України.

Підставами для відмови у видачі свідоцтва є невідповідність результатів кваліфікації вимогам, які встановлені статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" до кваліфікаційних показників, подання неповного пакета документів, визначених у пункті 4 цього Порядку, виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергозбереження, або до суду в строк, визначений Законом.

Свідоцтво видається строком на один рік.

У Порядку також роз’яснюються нюанси отримання кваліфікації у разі застосування як основного палива скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів, а також у разі спалення додаткового палива.

Держенергоефективності України повинно складати перелік когенераційних установок, що відповідають кваліфікаційним показникам, та розміщувати його на своєму офіційному сайті.

Довідка УНІАН. Когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.