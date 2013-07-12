Спільні штабні навчання пройдуть в регіонах для підвищення готовності до ліквідації лісових пожеж

Спільні штабні навчання будуть проведені в регіонах, щоб підвищити готовність до ліквідації лісових пожеж.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час виїзної наради Міжвідомчого оперативного штабу в Дніпропетровській області, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

«У зв’язку з високою температурою повітря в Україні склалася найвища ступень пожежної небезпеки в лісах. Для підвищення готовності щодо ліквідації лісових пожеж в регіонах будуть проведені спільні штабні навчання оперативних сил Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), військових, правоохоронних органів, Держлісагентства та місцевих органів влади. Ситуація складна, проте потрібно вжити всіх необхідних заходів», - підкреслив Вілкул.

За його словами, загалом в Україні для протидії можливим літнім пожежам до найвищого стану готовності приведено понад 50 тис. чоловік особового складу Міжвідомчого угрупування сил, більше 10 тис. одиниць спецтехніки та 7 вертольотів.

Також Вілкул для запобігання пожеж доручив керівникам регіонів посилити контроль за місцями масового відпочинку людей в лісах, вирішити питання щодо недопущення випалювання сухої трави, що в більшості випадків є причиною пожеж в лісових і степових масивах і на торфовищах.

В нараді також взяли участь голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Михайло Болотських, губернатор Дніпропетровської області Дмитро Колєсніков, керівники центральних та місцевих структурних підрозділів ДСНС, керівники райдержадміністрацій та мери міст Дніпропетровщини, поінформували в прес-службі Вілкула.