В Україні з'являться лабораторії, де визначатимуть вміст ГМО в продуктах

В Україні створять мережу випробувальних лабораторій, у яких буде визначатися вміст ГМО в продуктах. Відповідну постанову «Про затвердження Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції» ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 11 липня, повідомляється на сайті КМУ. Розробником цього документу стало Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з ухваленою постановою, в Україні буде створено мережу випробувальних лабораторій. Створюватимуть її на базі як державних, так і приватних установ. А залежно від направленості цих установ, відповідатимуть за їхню роботу Мінагрополітики, МОН, МОЗ, Мінприроди та Держветфітослужби.

У таких установах можна буде визначити, чи є генетично модифіковані організми у зерні, насінні, плодово-овочевій і харчовій продукції, лікарських і ветеринарних препаратах.

У лабораторіях досліджуватимуть продукцію та продукти її переробки, зокрема зерно, насіння сільськогосподарських культур, плодоовочеву продукцію, виноматеріали, тютюн, садивний матеріал, харчові продукти, корми, кормові добавки, косметичні засоби, лікарські засоби та ветеринарні препарати тощо.

На переконання урядовців, ця постанова сприятиме контролю над обігом ГМО та продукції, що отримана з їх використанням.

Нагадаємо, що наразі на базі лабораторій Державної інспекції сільського господарства в АР Крим, Вінницькій, Запорізькій, Харківській, Тернопільській, Полтавській областях та Державним Центром сертифікації й експертизи сільськогосподарської продукції створена мережа випробувальних лабораторій з визначення кількісно-якісного вмісту генетично модифікованих організмів у зерні та продуктах його переробки.