Сім столичних пляжів отримали паспорти відповідності

Сім з одинадцяти пляжів Києва отримали паспорти відповідності та придатні для експлуатації. Про це повідомили в Департаменті благоустрою та охорони природного середовища.

Наразі кияни можуть відпочивати на пляжах «Дитячий», «Золотий», «Райдуга», «Чорторий», «Венеція», «Передмістна слобідка» та «Молодіжний».

Усі 11 пляжів, що обліковуються на балансі КП «Плесо», щороку перед початком купального сезону обстежуються водолазами Спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби та очищаються від сторонніх предметів. Після цього складається паспорт підводної частини акваторії пляжу, акт водолазного обстеження, карта виміру глибин дна, акт про усунення перешкод із дна акваторії пляжу, що є невід’ємними частинами паспорту кожного пляжу. В акваторії усіх 11 пляжів патрулюють рятувальники та стежать за безпекою відпочивальників на воді.

У прес-службі також повідомили, що у 2012 році санітарні паспорти отримали 7 пляжів, у 2011 – 4, у 2010 – 5, у 2009 році не було отримано жодного паспорту.