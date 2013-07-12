Держспоживінспекція зацікавилась алкоголем власного виробництва, що пропонують у ресторанах

Територіальні органи Держспоживінспекції вивчать ситуацію із якістю саморобних алкогольних напоїв, які пропонують суб`єкти ресторанного господарювання. Про це в інтерв’ю каналу “Рада” повідомив Голова Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов.

За його словами, Громадська рада при Держспоживінспекції України поінформувала, що останнім часом з різних джерел надходить велика кількість інформації про виробництво суб`єктами ресторанного господарювання алкогольних напоїв власного виробництва. “При цьому, залишається невідомим, наскільки дана продукція, яка є підакцизним товаром, відповідає нормативно-правовим та нормативним документам”.

Голова Держспоживінспекції України дав відповідне доручення територіальним органам вивчити на місцях всі аспекти піднятої проблематики, провести відповідні перевірки і в найближчий термін повідомити про результати. “Споживач повинен бути повністю впевнений і обізнаний про той товар, який він споживає, про його якість та безпеку”, сказав Сергій Орєхов.