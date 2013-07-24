Збиток заводу «Енергія» склав 7,98 млн грн - через незавантаженість відходами

Філіал ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» «Завод «Енергія» за результатами фінансово-господарської діяльності за 6 місяців 2013 року отримав 7,98 млн гривень збитку, повідомляється на сайті "Київенерго".

Упродовж першого півріччя для термічного знешкодження на підприємство завезено 74,5 тис. тонн твердих побутових відходів (ТБВ), що становить 63% від необхідного для забезпечення стабільної роботи заводу «Енергія» обсягу. Таким чином, у 2013 році продовжується тенденція незавантаженості заводу через те, що перевізники надають перевагу вивезенню відходів на полігон №5 або звалища на території Київської області, в тому числі несанкціоновані.

Потужності заводу дозволяють знешкодити до 235 тис. тонн на рік, тобто більше 20% відходів, які щорічно утворюються в Києві. Фактично завод може приймати відходи зі всього Лівого берега – Деснянського, Дніпровського та Дарницького районів столиці.

«Незавантаженість заводу «Енергія» – системне і вже, на жаль, багаторічне явище. У 2012 році завод був завантажений лише на 50-60%, тому його збиток склав 17,2 млн. гривень. Щоб забезпечити стабільну роботу заводу, необхідно встановити ліміти для перевізників, які вони зобов‘язані завезти щомісяця на термічне знешкодження», - зауважив директор заводу «Енергія» Сергій Крикун.

У "Київенерго" нагадують, що технологія знешкодження відходів на заводі передбачає спалювання твердих побутових відходів 4-ої категорії, які продукує населення та соціальна сфера, при температурі 800 - 1000°С.

Технологія термічного знешкодження відходів, яка використовується на заводі «Енергія», не дозволяє перевищувати гранично допустимі викиди в атмосферне повітря згідно чинного законодавства України. Це підтверджується неодноразовими перевірками контролюючих органів.

Завод у процесі спалення відходів виробляє теплову енергію, якою вже зараз забезпечує 13 сусідніх об‘єктів – школу-інтернат, промислові підприємства, житлові та відомчі будинки.

Серед переваг знешкодження відходів на заводі порівняно з полігонним захороненням є проведення моніторингу викидів в атмосферу хлористого водню (HCl), діоксиду сірки (SO2), оксиду вуглецю (CO), двоокису вуглецю (CO2), монооксиду азоту (NOx), води, кисню, а також органічного вуглецю (Сорг). Усі технологічні процеси на заводі регулюються електронікою, ведеться постійне відеоспостереження.

Крім того, завод обладнаний сучасною системою радіаційного контролю «Кордон» для запобігання потрапляння на підприємство радіоактивних матеріалів природного та штучного походження. З часу встановлення системи «Кордон» на заводі було зафіксовано декілька випадків перевищення рівня радіації у відходах, завезених перевізниками. Радіоактивні матеріали були вилучені підприємством «Радон» для подальшого знешкодження.

