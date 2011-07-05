У Рівному підприємство збирало кошти за неіснуючі ліфти
14:42, 05 липня 2011Кримінал
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За 3 роки заробило 330 тис. грн.
Рівне. 5 липня. УНІАН. У Рівному за матеріалами обласного управління міліції прокуратура порушила кримінальну справу за зловживання владою службових осіб житлово-комунального підприємства “Паркове”.
Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.
Встановлено, що службовці впродовж останніх трьох років у Рівному нараховували мешканцям житлових будинків, які необладнані ліфтами, плату за послуги з їх обслуговування. У результаті протиправних дій з мешканців таких будинків було незаконно стягнуто 330 тис. гривень.
Справу порушено за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
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