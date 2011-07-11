За хабарництво затримали голову Покровської селищної ради Дніпропетровщини

Дніпропетровськ. 11 липня. УНІАН. На Дніпропетровщині затримали «на гарячому», під час одержання хабара, голову Покровської селищної ради Дніпропетровського району області.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови Покровської селищної ради Дніпропетровського району.

Він вимагав 50 тисяч гривень хабара від представника товариства з обмеженою відповідальністю за виділення земельних ділянок для розміщення базових станцій безпровідного Інтернету.

Посадовця затримано під час отримання частини хабара в сумі 27,9 тисяч гривень.

