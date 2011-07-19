МВС про виконання Закону «Про доступ до публічної інформації»

Київ. 19 липня. УНІАН. В МВС України запевняють, що виконують вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» при цьому наголошуючи, що «на офіційному сайті МВС створено розділ під назвою «Доступ до публічної інформації», де розміщено порядок подання запитів про доступ до публічної інформації, а також вказано підрозділ, який забезпечує їх виконання».

Про це інформує офіційний сайт МВС України.

«Ось уже понад два місяці як набрав чинності новий Закон України «Про доступ до публічної інформації». Державні службовці більше не можуть зволікати чи безпідставно відмовляти у задоволенні того чи іншого запиту. Та наразі Закон проходить непросту «стадію становлення», адже саме на практиці виявляються всі недоліки документа, а також труднощі під час його впровадження. Люди починають плутати запити на інформацію, право на які забезпечується саме вищезгаданим Законом, з правом на звернення. Та між ними – велика різниця», - йдеться у повідомленні МВС.

Звернення – це скарги, пропозиції, заяви. А от запит на інформацію подається особою для отримання від розпорядника публічної інформації, будь-яких відомостей, якими він володіє, у тому числі й тих, що збираються і зберігаються про самого громадянина, й не мають обмеження доступу. Це, умовно кажучи, можливість отримати результати вже проведеної перевірки. Доступ до таких даних також забезпечується шляхом обов’язкового оприлюднення розпорядниками відомостей, що визначені Законом, - роз’яснює МВС.

У повідомленні наголошується, що «важливе нововведення як для громадян, так і для державних службовців, - це критерії, які обмежують доступ до інформації».

«Тут навряд чи можна говорити про приховування якихось оборудок, адже Законом передбачені випадки встановлення цих «кордонів». Логічно, адже розголошення, наприклад, інформації про проведення оперативно-розшукових дій або деталей справи, в якій триває слідство, може завдати істотної шкоди інтересам держави і суспільства, а також порушити дотримання принципу презумпції невинуватості. Загалом же у новому Законі виділено три види інформації, доступ до якої «закритий»: це конфіденційна, таємна і службова», - йдеться у повідомленні.

Що ж до проблем кожної конкретної людини, то в оновленій редакції Закону України „Про інформацію” міститься перелік відомостей, що не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Це стосується фактів порушення прав і свобод особи.

У повідомленні наголошується, що «вигадувати, як би це якомога креативніше оформити той чи інший запит, не доведеться».

«Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати та надавати доступ до порядку складання та подання запиту на інформацію (що, до речі, можливе не тільки в письмовій формі, а й усно або з використанням електронної пошти, факсу, телефону тощо), а також оскарження їх рішень, дій чи бездіяльності. До того ж, громадянам мають повідомляти про те, де саме містяться відомості про ті чи інші документи, і які саме види інформації зберігає розпорядник. А щоб запитувачам зручніше працювалось, установи визначатимуть спеціальні місця для роботи з документами, адже громадяни мають право робити з них виписки, фотографувати, сканувати, копіювати, записувати на будь-які носії інформації - для цього потрібен не лише якийсь простір, а й технічне забезпечення», - роз’яснює МВС.

Відповідь можуть і затримати. Та лише на 20 робочих днів, і тільки за умови, що на це є вагомі причини. Так, наприклад, відповідь на запит може потребувати пошуку інформації серед значної кількості даних або ж для його виконання необхідно надати великий обсяг інформації. Та про такі проблеми розпорядник має попереджати громадян заздалегідь, не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту. До речі, інформацію, необхідну для захисту життя чи свободи особи, або яка стосується стану довкілля, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій, що сталися і загрожують безпеці громадян, розпорядники мають надати упродовж 48 годин від дня отримання запиту, - інформує МВС.