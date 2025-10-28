Аварійно-відновлювальні роботи тривають в регіонах, де пошкоджена мережа.

Частина Чернігівської та Донецької області залишилася без світла внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах, повідомляють у Міністерстві енергетики України.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - зазначається у повідомленні.

Як повідомили в "Укренерго", аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі.

Крім того, зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України сьогодні з 08:00 до 22:00 будуть почергово відключати світло. Відключення будуть застосовуватися обсягом від 1 до 2 черг.

У тих же регіонах, де діють графіки погодинних відключень, у період з 07:00 до 22:00 застосовуються також графіки обмеження потужності для промислових споживачів, тобто промисловість має економити електрику протягом майже усього дня.

В "Укренерго" додали, що через несприятливі погодні умови, станом на ранок залишались знеструмленими 30 населених пунктів у Дніпропетровській області. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживлення знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів", - зазначають диспетчери енергосистеми.

Ситуація зі світлом в Україні - останні новини

Росія восени активізувала атаки на енергосистему України. Через це 22 жовтня в окремих регіонах було запроваджено графіки погодинних відключень. Ще раніше, через російські атаки на енергетику графіки запровадили на Чернігівщині.

За словами очільника "Укренерго" Віталія Зайченка, ворог прагне довести енергосистему України до непридатного стану.

