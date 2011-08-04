Міліція виявила підпільну базу де переупаковували зіпсуті продукти

Київ. 4 серпня. УНІАН. На Луганщині співробітники міліції викрили підпільний цех з переупакування протермінованих продуктів харчування, який знаходився на території однієї з баз міста Олександрівська.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Луганській області надійшла оперативна інформація про те, на території однієї з баз міста Олександрівська мешканець обласного центру організував «виробництво» популярної пивної закуски – сушеного кальмару під однією з найвідоміших торгівельних марок.

Як зазначається у повідомленні, для перевірки повідомлення була створена спеціальна група, до складу якої, крім оперативників УДСБЕЗ, увійшли і працівники санстанції.

«Першим доказом того, що перевіряючі приїхали за вказаною адресою не даремно, став жахливий запах. Справжній товаровиробник і правовласник про свою луганську «філію», звичайно ж, нічого не чув, а технологія «виробництва» злякала навіть співробітників санепідемстанції, які, здавалося б, мали вже звикнути до подібних видовищ: на нехитрому устаткуванні троє працівників просто переупаковували давно протерміновані «делікатеси» в упаковки ТМ за допомогою спеціального приладу для вакуумування. Потім за допомогою іншого пристрою на пачку з давно протермінованою продукцією наносили нову дату», - інформує УЗГ.

У повідомленні наголошується, що «протерміновані кальмари були лише краплею в морі».

«Уся база була заповнена сотнями ящиків продуктів харчування, що не відповідають якісним нормам: копчена риба, томатна паста, консервовані гриби, тушковане м'ясо і тому подібне. Судячи з маркування, термін придатності деяких екземплярів закінчився три-чотири роки тому», - інформує Управління зв’язків з громадськістю.

Підсумком перевірки стало вилучення більше 7000 упаковок готової продукції під ТМ і всього устаткування. Вилучено продукція без відповідних документів і з терміном придатності, що закінчився, на загальну суму в 290 тис. грн.

Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення про порушення стосовно підприємця кримінальної справи відразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 227 «Випуск або реалізація недоброякісної продукції» і ст. 229 «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару». Санкції даних статей передбачають покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 і від 3400 до 17000 тисяч гривень| з конфіскацією та знищенням продукції, знарядь і матеріалів, що використовувалися для її виготовлення відповідно.