У Донецькому СІЗО не дотримуються права вагітних і жінок з дітьми

Донецьк. 5 серпня. УНІАН. У Донецькому слідчому ізоляторі не дотримуються конституційні права жінок з дітьми і вагітних.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, посилаючись на результати нещодавньої прокурорської перевірки умов утримання жінок з дітьми і вагітних у Донецькому слідчому ізоляторі.

У повідомленні зазначили, що перевірка показала, що адміністрацією СІЗО не забезпечено дотримання конституційних прав громадян і вимог Закону України ”Про охорону дитинства”.

Так, наприклад, в одній із камер, де перебуває 8 чоловік, не створено належних умов для утримання дітей раннього віку. Приміщення не обладнане вентиляцією. Через безперервне прання і сушіння постільної та дитячої білизни в камері парко і задушливо, стеля і стіни від вогкості покриті грибком. Камера не обладнана необхідними для зростання і розвитку дітей меблями, зокрема, не вистачає 2 дитячих ліжка, столу для сповивання, розвиваючих іграшок.

За даними прокуратури, не забезпечено право матерів із дітьми на прогулянку. Замість щоденної двогодинної прогулянки, передбаченої законом, жінки з дітьми можуть гуляти лише раз на три доби й те, лише одну годину. До того ж, двір для прогулянок не обладнаний навісом для захисту від опадів, що робить неможливими прогулянки під час негоди. Суперечить Конституції і те, що в місцях попереднього ув’язнення жінки позбавлені можливості отримання акушерської і педіатричної допомоги.

У прес-службі констатували, що за період з 2009 по червень 2011 року в Донецькому слідчому ізоляторі перебувало 16 вагітних, у 4 з яких відбулися пологи. За час перебування під вартою жодна жінка акушером-гінекологом не спостерігалися, протікання вагітності не контролювалося.

У прокуратурі наголосили, що адміністрацією ізолятора не забезпечено право дітей на життя і охорону здоров`я.

Так, наприклад, один малюк, який перебував у СІЗО з матір`ю, дворічний Богдан, який хворіє на гіпохромну анемію, незважаючи на низький показник рівня гемоглобіну, не одержує лікування спеціальними залізовмісними препаратами.

У зв`язку з відсутністю дитячих вагів не контролюється надбавка дітей у вазі.

Діти не проходять щеплення за календарем, матері не одержують консультації щодо вигодовування і психомоторного розвитку дітей.

Введення прикорму і нових продуктів у харчування для дітей першого року життя медичними працівниками не контролюється. Прикорм готується матерями з обмеженого набору продуктів, які одержують з передач родичів. Це також виключає отримання дітьми кисломолочних продуктів і сиру, адже ці продукти можуть бути приготовані лише в спеціальних умовах молочних кухонь.

Перевіркою також встановлено, що всі жінки, які народили дітей під час свого ув’язнення, не одержують передбаченої державою матеріальної допомоги.

В цілому, адміністрацією Донецького СІЗО проблема утримання дітей не вивчалася, виділення бюджетних коштів для покращення умов утримання дітей не ініціювалося, діяльність медичної частини при наданні медичної допомоги дітям і вагітним жінкам не контролювалася.

В.о. прокурора області Валерієм КОРШИКОВИМ внесено подання з вимогою вжити заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства, а також розглянути питання про притягнення винних до відповідальності, говориться в повідомленні.