Як у ДАІ коментують новий закон про скасування технічного огляду

Київ. 22 серпня. УНІАН. В Управлінні ДАІ МВС України відбувся брифінг для представників ЗМІ, темою якого було прийняття Верховною Радою Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень", внаслідок якого переважна частина автовласників звільняється від проходження техогляду.

Начальник відділу автотехнічної інспекції УДАІ МВС України Василь Рублюк розповів, що зазначеним законом скасовано діючу процедуру державного технічного огляду та запроваджено обов’язковий технічний контроль транспортних засобів (лише для певних категорій ТЗ) без участі Державтоінспекції. Повноваження щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів передається суб’єктам господарювання, які мають відповідну матеріально-технічну базу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, одне з основних положень - взагалі не підлягають обов'язковому технічному контролю легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації.

Для інших транспортних засобів встановлюється наступна періодичність обов’язкового технічного контролю:

для легкових автомобілів, що використовуються у комерційних цілях, вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них зі строком експлуатації понад два роки – кожні два роки;

для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та автомобілів таксі незалежно від строку експлуатації – щорічно;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації – двічі на рік.

Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.

Василь Рублюк також повідомив, що відповідно до пункту 2.3 Правил дорожнього руху відповідальність за технічний стан транспортних засобів покладається, в першу чергу, на їх власників.

Статтею 52 Закону України "Про дорожній рух" на Державтоінспекцію МВС України покладено контроль у сфері безпеки дорожнього руху, однією із складових якої згідно з розділом 31 Правил дорожнього руху є технічний стан транспортних засобів та їх обладнання.

Основною формою такого контролю залишається нагляд за автотранспортом під час його експлуатації. При цьому, відповідно до статті 11 Закону України "Про міліцію" працівник міліції має право зупиняти транспортні засоби в разі наявності ознак, що свідчать про їх технічну несправність. Однак зазначений вид контролю не слід ототожнювати з обов’язковим технічним контролем.

Для унеможливлення суб'єктивного підходу, а також здійснення об'єктивної та якісної оцінки технічного стану автотранспорту необхідно використання відповідного діагностичного обладнання. Тому у МВС вживаються заходи щодо оснащення підрозділів ДАІ автомобілями-лабораторіями із сучасною апаратурою.

Як інформує УЗГ, пересувні лабораторії будуть використовуватися для перевірки технічного стану транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення, перевозять небезпечні вантажі, а також для здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів МВС України. Одночасно такі лабораторії можуть здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів, що потрапили у ДТП, однією із супутніх причин яких був незадовільний технічний стан.

На початку поточного року відповідно до законодавства розпочато процедуру закупівлі мобільних діагностичних пунктів ДАІ для забезпечення ними кожного регіону держави, - повідомляє УЗГ.



