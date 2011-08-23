Мешканець Івано-Франківська опинився в СІЗО через кредит

Київ. 23 серпня. УНІАН. Хотів нову квартиру - потрапив у СІЗО. Мешканець Івано-Франківська - уже дев'ять місяців за ґратами. Усе - через те, що у кризу - не зміг повернути позику банку.



Там переконують: позичальник винен сам, адже підробив довідку про зарплату. Мовляв, зробив це навмисно, щоб не повертати гроші.



У такому стані свого чоловіка Світлана Чуфицька бачить вже дев`ять місяців. З тих пір як він потрапив за ґрати СІЗО Івано-Франківська. Все почалося з кредиту на житло, який родина у березні дві тисячі восьмого взяла у "Надра банку". Коли вдарила криза повертати гроші Чуфицькі не змогли. Банк на обставини не зважив - звернувся одразу до міліції, а не до суду.



Аліна Корчагіна, начальник управління комунікації "Надра банку" зазначила, що "пан Чуфицький подав неправдиві дані про свою заробітну плату, він завідомо не збирвася погашати цей кредит".



Усю документацію заповнювали посередники, і на цьому етапі банк жодних претензій до паперів не мав - наголосила дружина затриманого. Міліціонери ж одразу порушили кримінальну справу, і кинули чоловіка у СІЗО. Правозахисники обурюються - це грубе порушення конвенції про захист прав людини.



Правозахисник Андрій Діденко зазначив, що "Гроші отрмиані в борг не можуть бути підставою для кримінального переслідування особи". У свою чергу Федір Олексюк, представник антиколекторної компанії також сказав, що "на жаль, правоохоронні органи втягнуті в роль колекторів для вирішення фінансових проблем фінансових установ. Ця тенденція характерна для України".



За дев`ять місяців перебування у СІЗО в Олександра Чуфицького з`явилась киста на обличчі, гайморит та підозрюють рак - каже його дружина. Та запевняє -увесь цей час медичну допомогу чоловікові не надавали. Минулого тижня важкохворого арештанта привезли в обласну лікарню на обстеження. Там йому вже зробили операцію. Тим часом банк виграв суд першої інстанції. Феміда зобов`язала родину Чуфицьких, з двома неповнолітніми дітьми, повернути фінустанові вісімсот тисяч гривень та віддати житло.

Firtka.if.ua