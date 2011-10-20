У Сімферополі сьогодні вночі горів офіс КПУ
11:01, 20 жовтня 2011Кримінал
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Причина і збитки - встановлюються
Сімферополь. 20 жовтня. УНІАН. Пожежа сталася сьогодні вночі в офісі КПУ в Сімферополі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.
КПУ займає цокольне приміщення в п`ятиповерховому житловому будинку. Вогонь знищив меблі на площі 1 кв. м. Вогонь ліквідували пожежники.
Причина інциденту і збитки встановлюються.
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