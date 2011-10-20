В МВС кажуть, що з ДВБ не викликали до суду свідків Луценко

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Начальник Департаменту внутрішньої безпеки МВС України Олександр МЕЧЕТНИЙ заперечує, що співробітники очолюваного ним департаменту викликають на допити до Печерського районного суду Києва свідків у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Таких фактів немає. Про що ви говорите?! Такого факту я не знаю. Хто це сказав. Назвіть мені прізвище, хто це сказав», - відповів О.МЕЧЕТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, декілька свідків у справі Ю.ЛУЦЕНКА під час судових засідань заявляли, що до суду їх запрошували співробітники Департаменту внутрішньої безпеки МВС України.