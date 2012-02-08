Міліція допитує журналістів через пошкоджені бігборди Януковича

Київ. 8 лютого. УНІАН. Міліція порушила дві кримінальні справи за фактом пошкодження бігбордів із зображенням президента Віктора Януковича у Львові і Костополі Рівненської області. Про це Gazeta.ua розповідала у своїх публікаціях, що обумовили виклик журналістів на допити.

Редакція Gazeta.ua наголошує, що журналісти виконували свій обов'язок, коли висвітлювали інцидент з пошкодженням бігбордів з вітанням президента. Будь-яке втручання у роботу журналістів може стати перешкодою у виконанні ними свого прямого обов'язку - донести інформацію до громадськості.

У першому випадку кримінальну справу було порушено через пошкодження бігборду у Львові, про що Gazeta.ua зазначала у статті (http://gazeta.ua/articles/politics/_u-lvovi-nacionalisti-zakidali-farboyu-bilbord-z-yanukovichem/417155)

З Личаківського РВ МВС у Львові надійшов запит із проханням "надати список осіб, які працюють у Львівській редакції "Газети по-українськи", повідомити порядок висвітлення статей та фото на офіційній сторінці видання в інтернеті". А також сказати "на яких підставах було надруковано статтю і фото".

Позаштатного автора зі Львова Євгена Борісова, який надіслав статтю на поштову скриньку Gazeta.ua, вже викликали на допит 20 січня 2012 року. З його слів "бесіда" тривала близько 4-х годин. Перше, що у нього запитав слідчий: "Чи знаєш ти, як у міліції катують людей?" Після чого в деталях почав розповідати, як саме проводять тортури. Радив зізнатись у тому, що журналіст сам закидав бігборд фарбою, щоб першим написати про це і таким чином стати відомим. А міліціонери, у свою чергу, зможуть швидше закрити справу.

Крім того, Євген Борісов зазначив, що міліціонери відібрали у нього мобільний телефон, щоб нібито перевірити, чи він не крадений. Віддали його через 30 хв, але скопіювали всю базу номерів. Зі слів знайомих автора, зараз правоохоронці обдзвонюють людей зі списку його контактів і теж викликають їх на допити.

Приводом виклику у міліцію називають вбивство невідомого: "У Личаківському районі вбили таксиста. Ваш телефон був у зоні дії вишки, в дії якої був телефон вбитого таксиста". Запитували, чи щось бачили, чи могли б якось допомогти слідству.

У другому випадку кримінальну справу було порушено через пошкодження бігборду на Рівенщині, про що Gazeta.ua зазначала у статті (http://gazeta.ua/articles/politics/_na-rivnenschini-bilbord-z-yanukovichem-zakidali-yajcyami/417902)

6 лютого 2012 року, на бесіду в міліцію був викликаний інший дописувач Gazeta.ua Віктор Гомоль. Йому зателефонував Василь Іваннюк з карного розшуку, лейтенант міліції Костопільського райвідділу УМВС України в Рівненській області. За словами міліціонера, він хотів би дізнатись, звідки журналіст отримав інформацію для статті. Хоча у тексті чітко написано, хто про це розповів і кому належать фото. Журналіст навіть не виїжджав на місце події. При цьому Василь Іваннюк зазначив, що саме Віктор Гомоль "є ініціатором порушення кримінальної справи", оскільки він висвітлив цю подію.

Зараз правоохоронці вирішують, чи вимагатимуть від журналіста лише пояснень, чи викличуть на допит.

Gazeta.ua наголошує на тому, що будь-яке втручання у професійну діяльність журналістів стоїть на заваді свободи слова.

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