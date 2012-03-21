У Харкові майор податкової міліції попався на хабарі

Харків. 21 березня. УНІАН. Прокуратурою Харкова порушено кримінальну справу стосовно 32-річного старшого оперуповноваженого відділу податкової міліції державної податкової інспекції одного з районів міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, справу порушено за ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам).

Встановлено, що майор податкової міліції вимагав 32 тис. грн. хабара за непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності і позитивний результат перевірки магазину, яку він здійснював у березні разом з іншим працівником податкової міліції, не маючи законних підстав, переслідуючи головну мету – вимагання хабара.