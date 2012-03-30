З Львівщини вивезуть всіх, засуджених до довічного ув`язнення

Львів. 30 березня. УНІАН. У пенітенціарних установах Львівської області немає належних умов для утримання в’язнів-довічників. Відтак усіх засуджених на довічне ув’язнення, які перебували у Сокальській колонії, яка нещодавно горіла, буде етаповано в тюрми, розміщені в інших областях України. Про це сьогодні у коментарі журналістам повідомив начальник управління Департаменту виконання покарань у Львівській області Михайло Дзюдзь.

«В’язнів розміщено у слідчому ізоляторі і по всіх установах Львівщини. З певною частиною ув’язнених проблему вирішено сьогодні. 70 чоловік розвезли зі 110-ї установи у 40-у, а також в інші львівські установи – у 30 та 48. Це йдеться про 122 чоловік.

Довічники всі перебувають у слідчому ізоляторі, чекають нарядів по всій Україні. У нас нема – в установах Львівщини – умов тримати довічників. Вони тільки можуть бути в інших областях. Будуть усі, 68 чоловік, етаповані в інші області», - зазначив М.Дзюдзь.

Він повідомив, що впродовж місяця планується в основному вирішити питання переведення в’язнів.

«Працює комісія з державної пенітенціарної служби України, на чолі з заступником голови. І впродовж місяця часу частину зможемо забезпечити, вони будуть переведені по інших установах. Є проблема в першу чергу з довідниками, бо їх кількість збільшується. Зараз по Україні їх є 1780. І багато перебувають у слідчих ізоляторах й чекають свого місця. Держава не приділяє уваги, щоб будувати установи з ухилом для утримання довічників, адже там зовсім інші режими… Це є проблема загальноукраїнська», – додав М.Дзюдзь.

Водночас він не зміг назвати конкретної суми, у скільки обійшлося евакуація в’язнів з Сокольської колонії та їх перевезення в інші тюрми.

«Важко підрахувати витрати. Десятки тисяч не менше. Підняли «Беркут», спецпідрозділи, внутрішні війська, важко оцінити людський ресурс, всі працюють три доби у цілодобовому режимі. Розумієте, який контингент там… Ці люди мають 5-8-18 людських душ на совісті, це не прості засуджені, ув’язнені, коли там комусь у писок дав чи кольоровий метал вкрав. Це люди, які скоїли серйозні злочини і мають серйозні терміни – довічне позбавлення волі. Треба з ними рахуватися, бо їх нічого не тримає, вони здатні на все, щоб скористатися моментом», – розповів М.Дзюдзь.

На сесії Львівської обласної ради, що відбудеться 10 квітня, має розглядатися, зокрема, питання щодо подій у Сокальській колонії, а також загалом програма щодо утримання пенітенціарних закладів.

На цю програму, за словами начальника управління Департаменту виконання покарань у Львівській області, планується виділити фінансування в розмірі 1 млн грн..

«На сесії буде розглядатися питання, просимо близько 1 млн грн. з обласного бюджету. Минулого року було 450 тис грн., кошти пішли на медобладнання, на технічне переоснащення всіх засобів. Адже досі вишки у нас стоять. Вже ніде такого нема і Євро підходить, а в нас у СІЗО на вишках з автоматами стоять. Треба йти до цивілізації, а тут ГУЛАГ свого роду. Це ж недопустимо будуть їхати люди, показувати, фотографувати: «Дивіться, що робиться в якому столітті ми живемо»», – окреслив проблему головний пенітенціарник Львівщини.

Львівський портал