Під Євро-2012 повноваження міліції хочуть збільшити

Київ. 5 квітня. УНІАН. В ході підготовки до Євро-2012 депутати Верховної Ради спробують ухвалити зміни до законів, які, на думку експертів, можуть зробити Україну менш доступною для іноземців.

Зокрема, право забороняти в'їзд до України іноземцям та особам без громадянства пропонують надати міліції, а не лише Службі безпеки та міграційній службі і прикордонникам, як зараз.

Фахівці вважають, що у разі ухвалення змін може йтися про додаткове обмеження права на пересування.

Депутат Володимир Олійник ініціював два закони, які стосуються видворення іноземців і загалом поводження із футбольними вболівальниками в ході Євро-2012. Один з них - про внесення змін до Закону України "Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (щодо розгляду справ на території спортивної споруди) - вже чекає на підпис президента.

Згідно з підтриманим парламентарями документом, справи про адміністративні правопорушення не розглядатимуть безпосередньо на території стадіону під час матчу чи іншої масової акції.

Як пояснив ВВС Україна Володимир Олійник, досі така норма діяла в Україні - приміром, порушника могли утримувати у підвалі стадіону, судове рішення виносили б там само.

"Це може мати провокативний характер: затримали, повели в те підвальне приміщення, потім там само проходить суд. І вболівальники можуть піти виручати своїх і так далі. Варто всі ці процедури розмежувати. Якщо потрібно когось притягнути до відповідальності, це можна робити за межами спортивного закладу - за метрів 100, 300, 400, але це має принципово суттєве значення для того, щоб не спровокувати масові заворушення", - розповів Володимир Олійник.

За словами заступника директора турніру УЄФА Євро-2012 Івана Федоренка, аналогічне законодавство діє у Польщі. Він також розповів, що українське та польське бюро Інтерполу отримують інформацію про вболівальників, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, від усіх країн, де продають квитки на турнір.

"За всіма оцінками, в нас немає ризикових матчів. Ми проведемо фінал чемпіонату Євро-2012 на високому рівні", - запевнив під час прес-конференції 2 квітня Іван Федоренко.

Необхідність ухвалення іншого зареєстрованого у парламенті документа - "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну" (№10205) - Володимир Олійник пов'язує в першу чергу із проведенням влітку фіналу Євро-2012 в Україні.

На думку депутата, до України приїде значно більше іноземців, ніж зазвичай, тому правоохоронцям слід пильніше стежити за тим, аби не впустити на територію країни осіб, перебування яких суперечитиме інтересам охорони громадського порядку, здоров'я та захисту прав громадян.

Відтак, вважає Олійник, доречно було б розширити перелік структур, які мають право забороняти іноземцям в'їжджати до України, або звертатися до суду з позовом про видворення тих, хто вже тут - наприклад, футбольних вболівальників, які порушують порядок.

"Що робити з тими, хто вже потрапив на територію України? Хто, як правило, їх затримує? Прикордонники? Ні. Служба безпеки - вона нечисленна. Найбільше стикається з цією проблемою міністерство внутрішніх справ", - сказав депутат ВВС Україна.

В міліції підтвердили, що справді потребують запропонованих на розгляд депутатів повноважень:

"Ми отримуватимемо відповідну інформацію від закордонних колег про тих вболівальників, які грубо порушували порядок на попередніх матчах. Зараз є процедура - через прикордонну службу, через СБУ. Але вона довготривала і може зашкодити виконанню судових рішень щодо недопущення конкретних футбольних хуліганів на матчі Євро-2012", - розповів ВВС Україна речник МВС Володимир Поліщук.

І автори законопроекту, і правоохоронці наголошують, що проект закону не змінює процедуру видворення іноземців з України - рішення з цього приводу так само ухвалюватиме суд. Водночас, він стосується не лише періоду Євро-2012.

"Останнім часом мігранти все частіше проникають у нашу державу з метою, по-перше, - використання її території як транзитної на шляху до країн Західної Європи, по-друге, - легалізації в Україні на невизначено довгий термін, використовуючи процедуру надання статусу біженця, а також студентський та інші канали. Мають місце створення мігрантами етнічних злочинних угруповань", - зазначають у пояснювальній записці до документа.

Ці слова насторожили експертів з питань міграції. По-перше, згідно зі статистикою прикордонної служби, потік нелегальних мігрантів на кордонах України в 2011 році порівняно з попереднім роком скоротився в 2,5 рази.

По-друге, автори законопроекту недостатньо пояснили, навіщо потрібно розширювати повноваження міліції, вважає співкоординатор проекту "Без кордонів" громадської організації ГО Центр "Соціальна дія" Максим Буткевич:

"В цьому абзаці ми бачимо кілька типових клішованих міфів. Але сумно, що вони використовуються для обґрунтування законопроекту, який збільшує повноваження МВС", - сказав експерт у коментарі ВВС Україна.

"Євро-2012 зараз є одним з аргументів для багатьох речей в державі. Але закон ухвалять, Євро-2012 мине, а закон залишиться. І міністерство внутрішніх справ, посилаючись на ситуацію перед Євро-2012, матиме повноваження про недопущення людей на територію України", - наголосив Максим Буткевич.

До того ж, за словами Дмитра Гройсмана із Вінницької правозахисної групи, пропоновані зміни фактично дублюють чинне законодавство, оскільки роботу міграційної служби вже зараз координує міністерство внутрішніх справ.

BBC Україна