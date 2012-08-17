Правоохоронні органи розробили Єдиний реєстр досудових розслідувань

Київ. 17 серпня. УНІАН. Правоохоронні органи України розробили Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як передає кореспондент УНІАН, технічна версія цього реєстру була презентована сьогодні в Генеральній прокуратурі України.

Зокрема реєстр було розроблено спільними зусиллями фахівців Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів.

”Це все робиться не для правоохоронців, реєстр призначено насамперед для того, щоб звичайний громадянин не ходив за міліціонером або прокурором, слізно просячи про допомогу. Введення автоматизованого обліку кримінальних правопорушень стане запорукою прозорості і демократичності при розгляді заяв або повідомлень про злочини, в першу чергу тих, які надходять від громадян”, - сказав під час презентації генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

Також він відзначив, що реєстр зробить неможливим приховування злочинів, і кожна заява буде підставою для проведення повноцінного досудового розслідування.

На думку генпрокурора, це важливий крок на шляху розвитку правової держави і впровадження світових стандартів у кримінальній юстиції.

В.Пшонка відзначив, що Єдиний реєстр у повному обсязі запрацює з 19 листопада 2012 року, коли набере чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс. Зокрема, реєстр міститиме дані про обставини кримінального правопорушення, ім`я потерпілого, ім`я прокурора, який відкрив досудове слідство, та іншу інформацію.