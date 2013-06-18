На Львівщині посадовці „Ощадбанку” привласнили 2 млн грн вкладників

Прокуратура Львівської області розпочала розслідування за фактом зловживання службовим становищем працівниками „Ощадбанку”, які шляхом шахрайства заволоділи грошима вкладників у сумі близько 2 млн грн.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Львівської області Мар`яна Гайовська.

Вона зазначила, що органами прокуратури Львівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 200 КК України (шахрайство, зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, незаконні дії з засобами доступу до банківських рахунків).

”Працівники однієї з філій АТ «Ощадбанк», протягом 2011-2012 років шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем заволодівали грошовими коштами громадян. Внаслідок цього з рахунків останніх зникло близько 2 млн грн.”, - розповіла Гайовська.