У міліції кажуть, що розглянуть претензії учасників акції у Фастові

У претензіях учасників акції, яка відбулася біля приміщення Фастівського міськвідділу міліції детально розберуться. Звернення народного депутата Сергія Капліна буде також розглянуто.

Як повідомили УНІАН у Департаменті громадської безпеки МВС України, про це учасникам масової акції, яка відбулася 16 липня, заявив керівник штабу міліції Київської області Олексій Лісниченко.

У ДГБ МВС України також зазначили, що „інформацію за фактом нанесення удару активістом Богданом Хмельницьким міліціонерові - направили до прокуратури для перевірки та прийняття рішення”.

Як зазначається у повідомленні, у справі про так званий «штурм» Фастівського відділу міліції жителями Врадіївки, які йдуть пішою ходою до Києва, „з’явилися нові деталі”.

„Як такого захоплення відділку міліції не було. Дії мітингувальників швидше нагадували намагання кількох десятків громадян проникнути всередину будівлі. У доступі до приміщення учасникам акції не перешкоджали, оскільки хол міськвідділу, власне, призначений для вільного доступу заявників”, - інформує ДГБ МВС.

У той же час у міліції спростовують заяву народного депутата України Сергія Капліна щодо того, що його та представників ЗМІ не допустили у приміщення де тимчасово утримуються громадяни затримані за правопорушення.

За інформацією ДГБ, народний депутат вимагав допустити його та журналістів у спеціальне приміщення, де, за його словами, «розташована катівня». С.Каплін заявляв, що „за його інформацією у приміщеннях, в яких перебувають затримані, надто вузькі вікна, недостатнє харчування та повна антисанітарія”.

Як повідомляє ДГБ, начальник штабу обласної міліції Київщини Олексій Лісниченко запропонував нардепові пройти у приміщення ізолятора тимчасового тримання міськвідділу.

„Зважаючи на його статус, Сергій Каплін – єдиний, кому дозволене відвідування режимного об’єкту, яким є ізолятор відділку міліції. Проте, навіть відвідування народним депутатом приміщень міліції не передбачає проведення там відеозйомки. Депутат відмовився відвідати спецприміщення без журналістів”, - наголошується у повідомленні.

У міліції Київщини підтвердили факт здійснення прийому громадян начальником штабу обласної міліції Київщини. До Олексія Лісниченка на особистий прийом прийшли п’ятеро заявників. Серед них громадський активіст, фастівчанин Богдан Хмельницький, який заявив, що у 2006 році він постраждав від міліцейських знущань.

Як інформує ДГБ, Богдан Хмельницький заявив, що упродовж 10 днів зазнавав тортур, після чого його врятували медики. Чи звертався Б.Хмельницький тоді до органів прокуратури чи суду зі скаргою на правопорушення з боку міліції - наразі з’ясовується.

Також на прийом до представника обласної міліції прийшли ще троє жителів райцентру Фастів. Двоє з них – депутати фастівських міської та районної рад, які озвучили звернення кількох їхніх виборців про протиправні дії стосовно цих громадян. Про порушення з боку працівників міліції не йшлося.

Звернення народного депутата Сергія Капліна щодо наявності у Фастівському відділі внутрішніх справ спеціального приміщення для катування людей було зареєстроване.

С.Каплін вимагає відсторонити від виконання службових обов’язків кількох співробітників фастівської міліції. Міліцейське керівництво запевнило, що проведе детальну перевірку за кожним зверненням заявників, - інформує ДГБ.

„Тим часом учасник штурму міліції Богдан Хмельницький після завершення акції протесту увійшов до приміщення відділку внутрішніх справ та наніс співробітнику міськвідділу міліції удар у пах. За цим фактом інформацію направили до Фастівської міжрайонної прокуратури. Там повинні провести перевірку обставин інциденту та прийняти рішення, чи є в діях активіста ознаки якогось правопорушення”, - зазначається у повідомленні ДГБ.

Як повідомлялося, група громадян рухається пішою ходою із Врадіївки до Києва. У ході бере участь народний депутат України Сергій Каплін. Дорогою вони вже провели акції у кількох райцентрах Кіровоградської, Черкаської та Київської областей.