У Дніпропетровську міліціонери вестимуть правовий гурток

З початком нового навчального року відділ кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України у Дніпропетровській області продовжив проводити профілактичні заходи з метою запобігання та профілактики злочинності серед неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, так, на базі ліцею №100 розпочав роботу гурток на правову тематику «Закон і ми – єдині». Відвідувати гурток вже виявили бажання 20 хлопців і дівчаток з 8, 9 та 10 класів. Це діти, які цікавляться правовою тематикою і мріють дізнатися більше про юриспруденцію та правоохоронну діяльність. Організатором та керівником гуртка стала начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей полковник міліції Ірина Качинська.

У перший день своєї роботи, 18 вересня, діти завітали на екскурсію до Головного управління внутрішніх справ у Дніпропетровській області, де їх познайомили з роботою міліції, розповіли про її минуле та сьогодення. Особливу зацікавленість у дітей викликала чергова частина, куди надходять повідомлення про скоєні злочини та пригоди з усієї області. За допомогою камер спостереження чергові мають можливість спостерігати за тим, що відбувається у кожному райвідділі області та на вулицях міста.

Потім діти завітали до Народного музею історії та бойової слави міліції Дніпропетровської області, де їм розповіли про історію виникнення міліції Дніпропетровщини та показали численні експонати. Після цього з дітьми у своєму кабінеті зустрівся начальник ГУМВС України в Дніпропетровській області полковник міліції Сергій Третьяков. В цілому, екскурсія видалася цікавою та змістовною: діти задавали безліч питань, причому жодне з них не залишилося без відповіді.

Засідання гуртка планується проводити 2 рази на місяць. Найближчим часом подібні гуртки будуть відкриті і в інших школах обласного центру.