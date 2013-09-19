Рада ухвалила закон щодо виконання судових рішень

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень». За дане рішення проголосував 325 із 387 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція КПУ.

Текст даного закону був зачитаний на засіданні парламенту заступником голови Комітету з питань верховенства права та правосуддя Дмитром Шпеновим.

Він зазначив, що закон ухвалюється в редакції першого читання і з рядом поправок.

Шпенов наголосив, що перехідними положеннями закону передбачено, що в першу чергу погашається заборгованість за рішенням суду щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків щодо шкоди, завданої внаслідок злочину, або адміністративного порушення, або з втратою годувальника.

За його словами, законом передбачено, що в другу чергу погашається заборгованість за рішенням суду, пов’язана з трудовими правовідносинами.

Він наголосив, що у третю чергу погашається заборгованість за всіма іншими рішеннями суду.

Також законом передбачено, що бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Уряду доручено забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності даним законом інвентаризації заборгованості і виплат за рішенням суду, виконання яких гарантується державою і рішення яких набрали чинності до набрання чинності даним законом.