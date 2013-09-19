Захарченко зустрівся з главою Інтерполу

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та Генеральний секретар Міжнародної організації кримінальної поліції Рональд Ноубл під час зустрічі обговорили питання взаємодії українських правоохоронців з іноземними колегами у сфері боротьби зі злочинністю.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Окрім цього, під час перебування в Україні Генеральний секретар Інтерполу зустрівся із працівниками українського підрозділу цієї міжнародної організації, що розташований у Міністерстві внутрішніх справ.

Рональд Ноубл позитивно оцінив професійний рівень працівників Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

Ноубл подякував українським правоохоронцям за плідну співпрацю на міжнародному рівні.



Фото: МВС України

Він також побажав успіхів у сфері боротьби зі злочинністю, що носить транснаціональний характер.