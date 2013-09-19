У Києві затримали молодика, який втік з-під варти

Київські правоохоронці затримали молодика, який втік з-під варти. На це працівникам міліції знадобилося дві доби. Раніше засуджений 24-річний киянин буде очікувати на вирок суду, перебуваючи за ґратами.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 17 вересня 2013 року з території Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваний втік з-під варти, де йому за вчинення крадіжки та грабунку було обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відомості про цю подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за статтею 393 КК України «Втеча з місць позбавлення волі або з-під варти».

Особовий склад шевченківської міліції було орієнтовано на пошуки зловмисника. Було проведено комплекс оперативно-пошукових заходів. Завдяки професіоналізму працівників карного розшуку районного управління втікача затримано.

Наразі його доставлено до Шевченківського районного управління столичної міліції.

На вирок суду хлопець буде очікувати за ґратами.