Міліція затримала підозрюваного у вбивстві двох братів

Правоохоронці Рівненської області затримали підозрюваного у вбивстві двох братів-пенсіонерів у селі Поляни Березнівського району.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, уже за кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 50-річний односельчанин загиблих.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, у селі Поляни Березнівського району місцеві жителі виявили тіла двох до смерті побитих чоловіків. «Брати 67-річний та 60-річний пенсіонери проживали удвох, разом і споживали алкогольні напої. Тіла чоловіків виявив співробітник, який перевіряв показники лічильників спожитої електроенергії. Він відразу ж повідомив у міліцію», – йдеться у повідомленні.