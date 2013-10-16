Нотаріуси отримали доступ до реєстрів нерухомого майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Укрдержреєстру, 14 жовтня набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 26 липня 2013 року № 1538/5 ”Про впорядкування відносин у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2013 року за № 1635/24167.

Згідно з документом, нотаріусам та державним реєстраторам надано доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек шляхом надання права користуватися інформацією та перевіряти дані про зареєстровані до 1 січня 2013 року обтяження на нерухоме майно, право власності та інше речове право зі вказаних Реєстрів.

Вказані зміни спрямовані на покращення цивільного обороту нерухомості та мінімізації ризиків виникнення шахрайський дій стосовно об’єктів нерухомості. Це забезпечить захист прав власників та інвесторів таких об’єктів від незаконних посягань.