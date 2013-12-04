Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник заявляє про підготовку опозицією провокації з убивством на Майдані Незалежності, де триває антиурядова акція протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олійник сказав сьогодні на брифінгу.

“Я щойно отримав інформацію від однієї особи, яка досить близька до лідерів опозиції, про те, що готується чергова провокація. Суть цієї провокації полягає в тому, що лідери опозиції вважають, що сьогодні масові мітинги затухають і потрібно загострити ситуацію в Україні, і розуміють, що українці дуже боляче відгукуються на такі речі як побиття, як кров, як убивство, і тому обговорюється питання про вбивство когось на Майдані або підкинути труп”, - сказав депутат.

Він зазначив, що існує цілий список осіб, які “зникли безвісті” на Майдані, але організатори не називають цих осіб.

“Це викликає велику тривогу”, - додав Олійник.

Олійник зазначив, що повідомив про можливі провокації у Службу безпеки України та МВС, аби вони вжили невідкладних заходів.

На уточнення журналістів, хто є джерелом цієї інформації, депутат зауважив, що це “особа, яка сказала: є межа тим методам, які повинні бути застосовані в боротьбі з владою”.

Також Олійник додав, що вимагає від організаторів акції на Майдані оприлюднити прізвища осіб, які вважаються зниклими, а самих мітингувальників він закликав бути пильними, повідомляти міліцію про провокації.

“В МВС заявили, що готові до спільного чергування, спільного патрулювання, щоб не допустити провокацій з боку екстремістів”, - додав депутат.