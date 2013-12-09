Польща спростила перетин кордону з Україною

Польська прикордонна служба з початку грудня цього року на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною виділила окремі смуги для тих, хто хоче приїхати до Польщі в рамках малого прикордонного руху, що значно пришвидшило його перетин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прикордонної служби Польщі.

Окремі смуги діють на двох із семи автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, котрі розташовані у Львівській області: ”Корчова-Краківець” та ”Медика-Шегині”.

У Прикордонній службі відзначили, що ідею запровадити окремі смуги для українців, котрі подорожують в рамках малого прикордонного руху, висловили самі її працівники, котрі працювали на ”Корчова-Краківець” і в жовтні запровадили її спочатку у вигляді експерименту.

”Вже через місяць проведення відповідного аналізу виявлено, що на смугах з картами малого прикордонного руху через кордон пропустили утричі більше людей та в 4 рази більше машин, ніж на смугах, де відбувається паспортний контроль”, - відзначили в прес-службі.

Там додали, що понад 80% людей, котрі перетинають кордон з Польщею, у Корчові мають дозвіл на в`їзд на польську територію в рамках малого прикордонного руху.

Завдяки вдалому експерименту прикордонники вирішили перенести цей досвід також на пункт пропуску у Медиці, котрий є найбільшим на польсько-українському кордоні.

За даними прикордонників, за перші 11 місяців 2013 року цей пункт пропуску перетнули 2,4 млн людей з близько 10 млн, котрі скористалися п`ятьма пунктами пропуску, розташованими у Підкарпатському воєводстві.

Вони зауважили, що 44% усіх людей, котрі перетинали польсько-український кордон за цей період через ці пункти, мали дозвіл в рамках малого прикордонного руху.

У прес-службі відзначили, що прикордонний контроль в рамках малого прикордонного руху проводиться за допомогою мобільних терміналів та займає не більше 20 секунд.

Як повідомляв УНІАН, Польща запровадила малий прикордонний рух, яким можуть користуватися мешканці 30-кілометрової прикордонної зони, з Україною в липні 2009 року.

Ця система дозволяє власникам спеціальних дозволів, які видаються на 2-5 років та коштують 20 євро, їздити до Польщі без віз, але не далі, ніж 30-кілометрів вглиб країни. З таким дозволом можна перетинати кордон необмежену кількість разів, але перебувати на польській території можна максимум 90 днів кожні півроку.

Минулого року усі наземні пункти пропуску на кордоні між Україною та Польщею (з врахуванням двох у Волинській області) українці перетнули близько 12,5 млн разів, в тому числі майже 6 млн разів в рамках малого прикордонного руху.