Проти МВС розгорнуто масштабну інформаційну пропаганду – Міністр

Детальний аналіз та моніторинг засобів масової інформації свідчить про те, що особливо в останні місяці проти Міністерства внутрішніх справ розгорнуто масштабну, викривлену, побудовану нерідко на неперевірених даних, інформаційну пропаганду.

Про це йдеться у тексті звернення Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка розміщеному на сайті МВС.

„Окремі політики ставлять питання щодо не легітимності діючої влади. Закликають до побиття працівників міліції, штурму та захоплення органів влади. Яку правову оцінку слід давати таким діям? Громадськості нав’язується думка і пропагується ненависть до міліціонера та правоохоронної системи в цілому. Лунають заклики до непокори, окремі особи вдаються до погроз на адресу правоохоронців і навіть - до членів їх родин. Це все має ознаки злочину, а про моральну сторону таких вчинків нічого і коментувати. Прошу і закликаю не вдаватися до таких ганебних вчинків, відрізняти правдиву інформацію від тієї, що направлена на штучне формування суспільного невдоволення, агресію”, - йдеться у зверненні Міністра

У ньому також зазначається, що „ми будемо негайно реагувати в рамках закону, на погрози працівникам правоохоронних органів, судів та членам їх сімей”.

Віталій Захарченко звернувся до організаторів протестних акцій із закликом спільно „унеможливлювати незаконні дії по відношенню до працівників міліції”.

„Підкреслюю – подібні погрози, відповідно до Закону тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Працівники міліції, винні у перевищені своїх повноважень, після ретельної перевірки будуть відповідати згідно Українського законодавства. Ми розуміємо, вирішення питання з винуватцями побиття громадян на Майдані – перший крок для повернення суспільної довіри. Вимагаю від своїх колег суворо дотримуватися вимог Присяги, не порушувати дисципліну та Закон”, - наголошується у зверненні.

„Сьогодні кожен із нас відповідальний за майбутнє нашої держави. Мирні протести – це сигнали, що влада має почути від людей, знайти разом з громадським суспільством цивілізований вихід із ситуації, що склалася в Україні. Зрозуміло, що потрібен конкретний діалог з урахуванням різнопланових суспільних інтересів. Я публічно визнав провину окремих працівників органів внутрішніх справ у надмірному застосуванні сили. Однак відповідальність за хід мирних зборів та їх наслідки повинні взяти на себе і їх організатори та політичні діячі, які виступають на них із різними закликами. МВС неодноразово підкреслювало необхідність прийняття Закону України «Про мирні зібрання» європейського зразка. Його положення чітко б визначили роль, місце та міру відповідальності кожної сторони – учасника таких заходів. Органи внутрішніх справ налаштовані до співпраці з будь-якими політичними силами журналістами, народними депутатами та громадськими організаціями щодо забезпечення безпеки людей, захисту громадського порядку”, - йдеться у зверненні.

Також в ньому акцентується, що прикладом цьому є спільні патрулювання працівників міліції та активістів із учасників бойових дій в Афганістані, які несуть службу разом із правоохоронцями у місцях найбільшого скупчення людей, покликані виявляти провокаторів і порушників громадського порядку, при нагоді урегулювати конфлікти між мітингувальниками.

„Сподіваюся співпраця з небайдужими громадянами допоможе попереджати будь-які намагання ускладнити або спровокувати ситуацію, нейтралізувати правопорушників. Мушу поінформувати громадськість і про криміногенну обстановку. У цілому по регіонах вона суттєво не змінилася. На всі скоєні злочини та порушення громадського порядку реагуємо відповідно до визначених повноважень. Однак виникає стурбованість щодо оперативної обстановки у м. Києві, де зросли окремі злочинні прояви, зокрема квартирні крадіжки, пограбування, хуліганства. До столиці, нажаль, направляються і особи з сумнівними намірами. Мали місце затримання на Майдані провокаторів, осіб, які під виглядом благодійників збирали кошти на потреби мітингувальників тощо. Тому закликаю вас бути пильними та про всі підозрілі вчинки негайно повідомляти працівників міліції. Не вирішуйте питання самотужки у не правовому полі. Ми готові виділити у місцях масового перебування людей додаткову кількість працівників для попередження, зокрема, крадіжок особистого майна”, - йдеться у тексті звернення.