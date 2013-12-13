Міліціонер з Вінниччини - абсолютний чемпіон з армспорту

Силач-армрестлер Дмитро Кокарча працює іспектором сектору кадрового забезпечення Бершадського райвідділу міліції. Ріс він у селі Лісничому Бершадського району.

«Я тихцем тренувався вдома та на господарстві, аби батьки не побачили. Бо вони спочатку забороняли мені займатись спортом - переживали за моє здоров'я. Невдовзі тренування та фізичні навантаження дали свій позитивний результат – кудись поступово зникли хвороби. Ось так переконав батьків, дозволити займатися спортом. Почав займатись з однією старою саморобною гантеллю вагою 25 кілограмів. У нашому селі не було ані тренажерів, ані спортивної зали. Згодом зібрав собі штангу. До мене потягнулись друзі, однокласники та односельчани. Ми їздили по селу і районом, обходили склади, підприємства, шукали метал, з якого збирали штанги, гирі, гантелі, самі переробляли станки на тренажери. Купувати спортивне знаряддя не було за що. Ніхто не допомагав. Обладнали в мене вдома спортивну кімнату. Хлопці постійно займались у мене, але батьки знову почали сварились – куди це по десять людей в хаті. Тоді ми власними силами обладнали тренажерну залу в приміщенні контори сільської ради. Він діє у селі і досі, - розповідає Дмитро Кокарча.

Після школи Дмитро вступив на навчання у Вінницький державний педагогічний університет на факультет фізичного виховання. Займався пауерліфтінгом, виконав норматив кандидата у майстри спорту. У 2009 році увагу юнака випадково привернув армрестлінг.

«Я побачив об'яву, що у спорткомплексі «Колос» відбудеться змагання з армспорту. І вирішив взяти участь заради спортивного інтересу. Що таке армспорт я не мав уяви. В селі боровся на руках з хлопцями, постійно вигравав. Ось записався і прийшов. Нікому не відомий хлопець серед титулованих силачів Вінниччини. На мене скоса поглядали, мовляв, хто ти, звідки взявся, - згадує Дмитро Кокарча. – У змаганнях лівою рукою я посів перше місце, правою виборов друге. Пошкодив зв’язки, м'язи, бо не знав, як правильно боротись. Наступного ранку не міг взяти у руки ні зошит, ні ручку. Саме тоді відчув душею та серцем – армрестлінг це моє. Почав тренуватись у голови обласної федерації армрестлінгу Євгена Торохтія. Велику допомогу мені надав і голова нашої Бершадської районної організації Роман Поліщук. Почав читати книжки з цього виду спорту, дивитись програми. Треба було рости професійно. Далі були перемоги, захистив титул найсильнішого армрестлера Віннниччини.

Після армії пішов по стопам батька і теж став правоохоронцем. Зараз лейтенант міліції Дмитро Кокарча – інспектор з кадрового забезпечення Бершадського райвідділу. У вільний від роботи час вчить фізичній та спортивній підготовці своїх колег.

Дмитро мірявся силою з богатирям з Білорусі, Молдови, Росії на “Битві Титанів” у Одесі. І лівою рукою знову виборов перше місце, перемігши титулованого армрестлера-білоруса, а правою — друге. Ще на одному Всеукраїнському турнірі хлопець увійшов у трійку призерів. А на черговому всеукраїнському турнірі серед “вуличних” - аматорських команд Дмитро став абсолютним чемпіоном у важкій та надважкій категоріях.

У жовтні цього року міліціонер захистив титул найсильнішого армрестлера Вінниччини. Дмитро Кокарча сповнений великих планів на майбутнє. Мріє помірятись силами з богатирями інших країн.