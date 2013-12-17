«ПриватБанк» виплатить 50 тис. грн за інформацію про шахраїв

«ПриватБанк» виплатить винагороду у розмірі 50 тис. грн за інформацію про місце перебування шахраїв, які займалися встановленням на банкомати скімінгових пристроїв (накладок на банкомати для прочитування інформації), повідомила УНІАН прес-служба банку.

За інформацією банку, факти встановлення скімінгових пристроїв на кількох банкоматах банку в Кривому Розі (Дніпропетровська область) було зафіксовано восени цього року. Незаконну діяльність шахраїв було припинено, але затримати злочинців на місці злочину не вдалося.

Відеокамерою одного з банкоматів було зафіксовано обличчя шахраїв у момент встановлення скімінгової накладки. Служба безпеки банку просить громадян повідомити про місце перебування шахраїв у банк на умовах анонімності.

”Система безпеки операцій у «ПриватБанку» дає змогу захистити власників карток від шахрайства, навіть якщо картки були скомпрометовані в результаті скімінгу. Протидія кібершахраям є для нас пріоритетним завданням, і ми добиватимемося притягнення шахраїв до відповідальності”, - наводяться в повідомленні слова керівника Cлужби безпеки банку Станіслава Крижановського.

Як зазначили в банку, на сьогодні більшість банкоматів «ПриватБанку» оснащені спеціальною системою антискімінгу, яка блокує роботу банкомата в разі встановлення на нього шахрайського устаткування. До кінця першого кварталу 2014 року такою системою будуть обладнані всі 8 190 банкоматів банку.

Як повідомляв УНІАН, перший скімінг-пристрій на банкоматі, за даними МВС, було виявлено в Україні в 2007 році. У 2008 році було виявлено 11 пристроїв, у 2009 – 10, в 2010 – 9, в 2011 – 43, в 2012 – 73, у першому кварталі поточного року – 37 пристроїв.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.