Рада підтримала ініціативу МВС щодо футбольних хуліганів

Верховна Рада ухвалила закон, яким посилює відповідальність за хуліганство вболівальників під час футбольних матчів. У зв'язку з цим запроваджується термін "квиток". Згідно із законом, це "документ, який дає глядачеві право проходу на територію спортивної споруди та обов'язковим реквізитом якого є прізвище та ім'я його власника".

Крім того, вводиться система турнікетів з електронними засобами зчитування інформації з квитка. До обов'язків організатора футбольного матчу належить і забезпечення перевірки під час продажу квитків документів, що посвідчують особу, пише УНІАН.

Як пояснюється у законі, це робиться з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі. А також інформування органів внутрішніх справ про перебування осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, на території стадіонів.

Працівники служби безпеки спортивної споруди чи футбольного клубу під час матчу, а також до і після нього мають право із залученням стюардів оглядати глядачів та вимагати в них документи, що посвідчують особу.

Прохід на територію стадіону забороняється глядачам у випадках:

відсутності в них відповідного квитка;

відмови від огляду та пред'явлення документів;

порушення правил щодо пронесення на територію стадіону відповідних предметів або речовин;

перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

недосягнення ними 14-річного віку і перебування без супроводу дорослого;

набрання судовим рішенням про заборону їм відвідувати футбольні матчі законної сили.

Нагадаємо, відповідно до цього закону вводиться заборона відвідувати матчі особам, які вчинили адміністративні правопорушення на стадіоні, де проводиться гра. Вболівальникам-хуліганам "світить" заборона відвідувати матчі від шести місяців до двох років.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів)» розробило Міністерством внутрішніх справ України на виконання доручення президента України.

Мета закону – привести законодавство України з питань забезпечення громадського порядку під час проведення масових спортивних заходів у відповідність із міжнародними стандартами.