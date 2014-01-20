Серед затриманих у Києві є члени партій та засуджений за вбивство – МВС

Серед майже десяти осіб, затриманих 19 січня за масові заворушення у центрі Києва, є члени політичних партій та засуджений за вбивство, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

”Зараз затримано вже близько десятка осіб. Правоохоронці встановлюють їхні особи, розпочинаються початкові слідчі дії. Тим часом особи двох активних учасників заворушень з числа затриманих вже встановлені. Один з них, 30-річний мешканець Києва, є членом ВО «Свобода». Молодик раніше декілька разів притягався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Другий затриманий – 41-річний чоловік на прізвисько «Череп», який раніше був засуджений за вбивство та відбув 13 років за ґратами. За попередньою інформацією, чоловік має причетність до діяльності організації «Патріот України», - зазначили в УЗГ.

У МВС нагадали, що за фактом подій, які відбуваються на вул. Грушевського в Києві, розпочате кримінальне провадження за статтею 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

”Активних учасників нападів на правоохоронців затримують та доставляють до органів внутрішніх справ”, - наголосили в УЗГ.