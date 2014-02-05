На Прикарпатті селянин виготовляв і торгував вибухівкою

На Прикарпатті затримано селянина, який власноруч виготовляв і збував вибухові пристрої місцевим жителям.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, цього тижня працівники Рожнятівського райвідділу УМВС затримали 43-річного жителя одного із сіл, який власноруч виготовляв і збував вибухові пристрої місцевим жителям.

”Під час проведення оперативно-розшукових заходів громадянина було затримано, а в результаті обшуку його помешкання правоохоронці вилучили вибуховий пристрій, виготовлений кустарним шляхом на замовлення, пристрої для виготовлення вибухівок та боєприпаси, - повідомляють у міліції. - Чоловік виявився із кримінальним минулим”.

Для затриманого обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Йому оголошено підозру щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 263 ч.1, 263 ч.2, 263 – 1 ч.1.

Кримінальне провадження міліціонери вже направили в Рожнятівський районний суд.