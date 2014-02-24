Верховна Рада дала згоду на призначення Махніцького генпрокурором України

Верхвона Рада ухвалила постанову “Про надання згоди на призначення Олега Махніцького на посаду генерального прокурора України” (реєстраційний номер 4253).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 312 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Махніцький є народним депутатом України від ВО “Свобода”.

Після призначення Махніцький зазначив, що докладе всіх зусиль, аби в Україні “була справедливість і винні були притягнуті до кримінальної відповідальності”.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Віктору Пшонці і призначила народного депутата Олега Махніцького (фракція “Свобода”) Уповноваженим ВР із контролю за діяльністю Генеральної прокуратури.

Того ж дня Пшонка разом з міністром доходів і зборів Олександром Клименком був затриманий прикордонниками в аеропорту Донецька. Проте в будівлю аеропорту увірвалися невідомі озброєні люди. Вони відкрили стрілянину і під прикриттям