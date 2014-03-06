Російські кримінальні авторитети намагаються порушити порядок в установах виконання покарань - ДПтС

Російські кримінальні авторитети намагаються порушити порядок в українських установах виконання покарань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в. о. голови Державної пенітенціарної служби України Сергій Сидоренко повідомив сьогодні на брифінгу.

“Ми маємо інформацію, що є певні намагання різного роду кримінальних лідерів, в першу чергу російських, які можуть впливати на кримінальній світ, який утримується сьогодні в установах виконання покарань, впливати на ситуацію і якимось чином домагатись порушення порядку”, - заявив він.

Також Сидоренко додав, що “на сьогодні такі намагання припиняються і вживаються усі необхідні заходи, щоб цього не допустити”.

Сидоренко зауважив, що “російські кримінальні авторитети телефоном передають заклики, що треба піднімати колонію або слідчий ізолятор для того, щоб створити якусь небезпеку, щоб таким чином впливати на владу, яка є сьогодні”.