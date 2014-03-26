МВС готове залучити представників громадськості до розслідування справи Музичка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков готовий залучити представників громадськості до розслідування справи щодо затримання активіста «Правого сектора» Олександра Музичка.

Про це він написав на своїй сторінці у Facecook.

Аваков зазначає, що МВС готове допустити до оцінки результатів цього розслідування уповноваженого представника від громадськості. Як варіант він пропонує кандидатури журналістів Мустафи Наєма, Сергія Лещенка, громадських діячів Юрія Луценка, Євгена Захарова або будь-якого іншого кандидата, якого запропонує громадськість.

«Враховуючи великий суспільний резонанс спецоперації МВС щодо затримання Олександра Музичка, його загибелі в результаті перестрілки з міліцією - ухвалено рішення опублікувати максимально докладну хронологію подій тієї ночі», - зазначив міністр.

Крім того, за його словами, прийняти рішення зробити максимально прозорими результати службового розслідування щодо перевірки правомірності застосування зброї співробітниками міліції.

«При цьому я наполягаю на тому, що сьогодні будь-яка людина, в руках якої знаходиться незареєстрована зброя, чинить збройний опір міліції - є правопорушником. Незалежно від кольору партійного прапора або проголошуваних гасел. Як би він себе не називав, якою б личиною не прикривався - хоч «Правим сектором», хоч «Самообороною Майдану». Кожен злочинець повинен бути і буде роззброєний і притягнутий до відповідальності згідно із законом. Інакше ми порядок на вулиці країни не повернемо», - пише міністр.

«По-друге. Погрожують бандити міністрові? Я цей виклик приймаю. І готовий прийняти будь-який виклик, тому що така моя посада сьогодні і відповідальність перед країною. І надалі моя позиція буде досить жорсткою до бандитів, до тим, хто із зброєю в руках порушує порядок», - додав він.

«Тим, хто бігає з автоматами в руках по лісах, обкладаючи даниною бурштинодобування, тим, хто нападає на приватні будинки і рейдерить підприємства – скажу – ви не патріоти – ви мародери. Той патріот, хто стоїть із зброєю в руках на материкових заставах Криму або на блокпостах уздовж східного кордну! Той патріот, хто будує нову українську армію – а не дає щоденні приводи для російської пропаганди дискредитувати Україну на весь світ і виправдовувати окупацію», - вважає міністр.

Аваков також звертається до захисників бандитів з автоматами в руках: «Хочете, щоб країна перетворилася на Сомалі з озброєними бандами, що ділять владу? Кремль цього хоче точно! Путін цього добивається! Я ж докладатиму всі сили, щоб цього не було. Треба буде діяти жорстко – діятиму жорстко. Це вимога часу і це забезпечить інтереси переважної більшості людей в країні».

Міністр оприлюднив також хронологію подій щодо затримання Музичка за рапортом ГУБОЗ: ”25 березня 2014 року в Рівненськой області проведено операцію із затримання і знешкодження членів організованого злочинного угруповання, що діяло на території Рівненської та сусідніх областей. У перестрілці було смертельно поранено лідера ОЗУ Олександра Музичка.

Зведення про відкриття кримінального провадження щодо Музичка Олександра Івановича за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч.2 ст. 345 (загроза або насильство відносно співробітника правоохоронних органів) КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2014 р.».

За словами Авакова, 8 березня Музичко був офіційно повідомлений про підозру в здійсненні протиправних дій. «Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний переховується від слідчих органів, міняє місця перебування, переміщається з охороною і зброєю, і становить небезпеку для оточуючих. Водночас, протиправна діяльність ОЗУ продовжується. Виходячи з цієї інформації, вже 9 березня Музичка було оголошено в розшук», - зазначає глава МВС.

За його словами, розшукові заходи проводилися силами Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю. А операція із затримання – ГУБОЗ і спецпідрозділом «Сокіл».

«Операція із затримання кілька разів відкладалася через небезпеку того, що випадкові люди могли опинитися на лінії вогню, оскільки і сам Музичко і його охорона носили зброю відкрито і в бойовій готовності. Кафе «Трьох карасів» у місті Рівному було вибрано місцем проведення операції саме тому, що підозрюваний перебував сам в окремому павільйоні, а значить, ризик випадкових жертв або захоплення заручників був мінімальний. При цьому павільйон охороняли двоє озброєних автоматом Калашникова і пістолетом чоловіків, поряд стояв автомобіль з включеним двигуном, водій якого тримав у руках пістолет. Ці люди і були першими, кого відпрацював «Сокіл». Всіх їх було знешкоджено дуже швидко і професійно. І все-таки це дало Олександру Музичку кілька секунд, щоб зорієнтуватися і відреагувати на ситуацію. Він вискочив у вікно в задній стіні павільйону і кинувся бігти вгору пагорбом, петляючи в кущах. На бігу він зумів вистрілити двічі на влучення в співробітника «Сокола», який очолював першу п`ятірку. Обидва постріли влучили в ціль. Одна куля зрикошетила від каски і потрапила в праве плече, друга пробила погон. У відповідь на ці постріли співробітники міліції зробили два прицільні постріли по ногах втікача. І лише після цього Олександра Музичка, який почав шкутильгати, вдалося наздогнати і збити з ніг. При цьому під час боротьби прозвучав спочатку один, а потім ще два глухі постріли – пістолет знаходився під лежачою людиною і тому зрозуміти, куди він цілився було неможливо», - інформує Аваков.

За його словами, «тільки після того, як бійцям «Сокола» вдалося вивернути руку з пістолетом, відібрати його у підозрюваного і надягти наручники, вони звернули увагу, що у нього на одязі кров. Коли вони розрізали футболку, то побачили два поранення в ділянку серця».

«Поранений був живий і тому співробітники міліції викликали швидку допомогу і слідчо-оперативну групу. До місця події негайно, ще до приїзду карети «швидкої допомоги» і оперативної групи, під`їхали кілька автомобілів, пасажири яких поводилися дуже агресивно. Бійцям спецпідрозділу довелося зробити кілька попереджувальних пострілів у повітря, щоб їх зупинити. Лікарі, які приїхали, констатували смерть пораненого», - зазначив Аваков.

Він додав, що «до моменту приїзду оперативної групи, до кафе «Три карасі» з`їхалися не менш як 15 автомобілів з озброєними і агресивно налаштованими людьми, які погрожували співробітникам міліції фізичною розправою. З причини явного наміру відбити затриманих, співробітники міліції вирішили транспортувати їх під посиленою охороною до Києва. При цьому була зроблена спроба погоні за кортежем, припинена силами співробітників міліції».

За словами глави МВС, один із співробітників спецпідрозділу «Сокіл», який брав участь у спецоперації, зазначив, що «Музичко діяв дуже професійно, миттєво орієнтувався, дуже грамотно почав тікати і, незважаючи на дуже велику вагу, був у чудовій фізичній формі. А той факт, що він на бігу, в темноті, зміг точно прицілитися у відблиск від окулярів на шоломі, і влучити в голову нашого бійця, говорить про відмінну спеціальну підготовку і великі навички ведення бою».

У ході проведеної операції затримано троє громадян, які підозрюються в участі в організованому злочинному угрупованні, лідером якого був двічі судимий Музичко, відомий також як Сашко Білий. Всі затримані знаходяться в Києві в ізоляторі тимчасового утримання, і найближчим часом суд вибере щодо них запобіжний захід, зазначив Аваков.

«Поранений боєць спецпідрозділу «Сокіл» переніс операцію, загрози для життя немає”, - додав міністр.